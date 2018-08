Ciudadanos exige que Rajoy convoque eleições em breve ou apresenta moção de censura

25 Maio 2018 às 12:54 Facebook

O secretário-geral do Ciudadanos, José Manuel Villegas, exigiu esta sexta-feira que o presidente do Governo, Mariano Rajoy, convoque eleições gerais nas próximas semanas e advertiu que, caso não o faça, o partido avançará com uma moção de censura própria.

O partido de direita liberal exigirá ao chefe do executivo que "convoque novas eleições nas próximas semanas", anunciou Villegas.

Caso Rajoy não o faça, o Ciudadanos avançará com uma moção de censura, advertiu.

Sobre a moção de censura apresentada esta sexta-feira no Congresso pelos socialistas (PSOE), o responsável disse que o Cidadãos vai opor-se e pediu aos socialistas que retirem a sua iniciativa.

A moção de censura socialista contra o presidente do Governo espanhol surge 24 horas depois da condenação, com penas pesadas, de uma série de políticos e empresários envolvidos num esquema de corrupção, a que se chamou "caso Gürtel", que ajudou a financiar o Partido Popular (PP), no poder.

O próprio partido do primeiro-ministro foi multado em 245 mil euros por ter beneficiado do esquema ilegal que se baseava em conceder contratos públicos a empresas em troca de dinheiro.

Sem o apoio do Cidadãos, a moção de censura do PSOE precisa do voto dos partidos independentistas catalães - Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, esquerda) e Partido Democrático Europeu Catalão (PDeCAT, do antigo presidente do governo catalão, Carles Puigdemont).

A soma dos votos socialistas (84), juntamente com os do Unidos Podemos (67), ERC (nove) e PDeCAT (oito), que já manifestaram publicamente o seu apoio a uma moção para fazer cair o Governo de Rajoy, alcança o número de 168, a que se somariam previsivelmente os quatro deputados do Compromís, os dois do EH Bildu e o deputado da Nova Canária.

Com estes apoios, bastaria um voto para a iniciativa do PSOE ter maioria absoluta, pelo que deveria contar pelo menos com o apoio da Coligação Canária, com um deputado, ou com o Partido Nacionalista Basco (PNV), que tem cinco.

Outros três deputados integrantes do Grupo Mixto, dois do UPN e um do Fórum Asturias, parceiros do PP nas respetivas comunidades, pelo que não é provável que apoiem esta iniciativa.

Entretanto, os nacionalistas bascos e canários deram apoio, na semana passada, ao PP para aprovar o orçamento do Estado, tal como o Cidadãos, o partido que poderia garantir o sucesso da moção, ao somar os seus 32 votos aos do PSOE e Unidos Podemos.