Cocaína continua a aparecer a flutuar nas praias das Filipinas

Nos últimos meses, vários pacotes de cocaína, avaliados em vários milhões de euros, foram aparecendo nas províncias costeiras a leste das Filipinas. No último incidente, sete tijolos de cocaína foram encontrados a flutuar perto de uma praia de Quezon no passado domingo.

Em maio, 39 pacotes de cocaína, avaliados em cerca de quatro milhões de euros, foram encontrados por pescadores. A polícia disse que é possível que as drogas estivessem a caminho Austrália, onde há uma forte procura de cocaína, mas ainda não há uma resposta definitiva sobre a razão pelo qual esses pacotes de drogas estão a aparecer ao longo da costa.



Neste domingo foram encontrados por uma família sete objetos a flutuar perto da praia que pareciam cocaína. A policia disse que os pacotes que vão ser analisados continham uma substancia branca e estavam embrulhados em fita-cola com um logótipo de uma bebida energética colado.

Trata-se, porém, de uma menor quantidade quando comparado com o que foi encontrado em fevereiro. Numa só semana foram encontrados pacotes iguais em quatro praias de províncias diferentes, estimados em quase 25 milhões de euros. Em maio pescadores encontraram mais 39 blocos de cocaína nas Filipinas.

De onde vem e para onde vai a droga?

"Há várias razões para isto estar a acontecer", disse Sanho Tree, pesquisador do Drug Policy Project do Instituto para Estudos Políticos, um instituto de estudos norte-americano, citado pelo jornal "The Guardian".

"Às vezes, os barcos lançam a carga ao mar se estiverem a ser perseguidos para destruir provas e as correntes poderiam tê-la trazido para as Filipinas." De acordo com o especialista, os pacotes também poderiam ter sido parte de um carregamento perdido pelos contrabandistas durante a entrega. "Às vezes escondem pacotes de droga debaixo de água com uma rede, para alguém os recolher, mas os pacotes podem se ter libertado."



A agência antidroga das filipinas acredita que a "cocaína flutuante" foi usada como uma tática de desvio. "Enquanto todas as forças do governo estão concentradas nas operações para recuperar a cocaína flutuante, acreditamos que os sindicatos de drogas podem aproveitar a oportunidade para contrabandear o shabu (termo usado para a droga metanfetamina usada nas Filipinas)", disse em fevereiro o diretor-geral do PDEA, Aaron N. Aquino. "A cocaína "não é uma droga de escolha nas Filipinas. Os contrabandistas estão dispostos a sacrificar a cocaína para contrabandear o shabu", disse. O chefe da Polícia Nacional das Filipinas, Oscar Albayalde, entretanto, disse que é improvável que um traficante use uma tática tão cara.

Em setembro do ano passado, foram encontrados pela policia 500 quilos de cocaína, com valor de 300 milhões de euros, nas Ilhas Salomão. É possível que as descobertas mais recentes fizessem parte de uma carga destinada à Austrália, mas foram mandadas para o mar enquanto os traficantes fugiam a uma perseguição da policia.