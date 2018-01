Cofundador do Hamas baleado na cabeça ao limpar a arma pessoal

Ontem às 19:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dos fundadores Hamas foi baleado na cabeça. O Movimento de Resistência Islâmica palestiniano diz que foi um acidente, mas não está excluída a hipótese de tentativa de homicídio.

Imad al-Alami foi atingido na cabeça por um disparo "enquanto limpava a arma pessoal, em casa", disse o porta-voz do Hamas, Fawzi Barhoum, citado pela BBC.

Não há uma confirmação independente do incidente, que segundo relatórios iniciais poderia ter sido uma tentativa de assassinato, adianta ainda a BBC.

Ferido com gravidade, Alami estará a ser tratado num hospital na cidade de Gaza. Imad al-Alami, que terá cerca de 60 anos, é um dos fundadores do Hamas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo o jornal "Times of Israel", foi, durante anos, o enviado especial daquele movimento islâmico sunita para o Irão, o principal financiador do grupo. De acordo com a revista "Newsweek", suspeita-se, também, que tem ligações ao movimento armado xiita libanês, Hezbollah, um dos principais inimigos de Israel.

Em 2003, os EUA declararam Alami como "terrorista global", identificando-o como um dos responsáveis do gabinete político do Hamas radicado em Damasco, na Síria.

Alami "tinha responsabilidade de supervisão pela ala militar do Hamas nos territórios palestinianos", escreveu, em 2003, o Departamento do Tesouro dos EUA. "Como líder militar do Hamas, al-Alami direciona o envido de pessoal e fundos para a Cisjordânia e Faixa de Gaza", acrescenta a nota dos norte-americanos.

O Hamas, considerado como organização terrorista pela União Europeia, EUA, Japão, Israel e Canadá, está organizado em três partes: uma entidade filantrópica, um partido político e um braço armado, as Brigadas Izzedin al-Qassam, cujos membros intensificaram os ataques a Israel, no seguimento de um apelo a uma terceira intifada, após a decisão de Trump de mudar a embaixada dos EUA de Telavive para Jerusalém.

Alami, que viveu na Síria durante anos, deixou Damasco em 2012, após a guerra civil naquele país, na qual os líderes do Hamas manifestaram apoio às forças opositoras do presidente Bashar al-Assad. Regressou à Faixa de Gaza e foi eleito deputado nas listas do Hamas.

Durante o tempo no exílio, Alami manteve-se discreto, mas consta que terá participado ativamente nas negociações que levaram à libertação do soldado israelita Gilad Shalit, sequestrado pelo Hamas em junho de 2006 e solto mais de cinco anos depois, em outubro de 2011, a troco da libertação de 1027 prisioneiros palestinianos.