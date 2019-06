Colaborador de jornal português e mulher encontrados mortos em Espanha

Hoje às 15:58 Facebook

Um jornalista colaborador do "Jornal do Algarve" foi encontrado morto, este sábado, na zona de Ayamonte, juntamente com a mulher, num aparente caso de homicídio seguido de suicídio.

Agentes da Guarda Civil espanhola estão a investigar a morte de um casal de origem cubana na zona residencial de Costa Esuri, em Ayamonte, Espanha

O homem, colaborador do "Jornal do Algarve" além de escrever para jornais de Miami, terá matado a mulher, suicidando-se de seguida com um tiro, segundo revela o periódico para onde trabalhava. A mulher trabalhava como florista em Ayamonte.

Os vizinhos terão chamado as autoridades, às 7.30 horas, depois de terem ouvido gritos.Erasmo Lazcano e a mulher, Lisbete Lastre, estavam separados. De acordo com o jornal "Huelva Hoy", o homem tinha uma faca na mão e a mulher um martelo.