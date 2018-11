"Colete amarelo" faz ameaça com explosivos em França

Hoje às 18:03 Facebook

Um homem afirmou ter uma granada e explosivos num saco, num centro comercial na cidade de Angers, em França, exigindo às autoridades presentes no local que os manifestantes do movimento "coletes amarelos" sejam recebidos esta sexta-feira no Palácio do Eliseu, em Paris.

De acordo com a informação avançada na página da televisão francesa BFMTV, o homem entrou no centro comercial Espace Anjou com um colete amarelo e afirmando ter uma granada e explosivo num saco. A polícia de intervenção está no local.

O indivídio, que está associado a crimes de tráfico de drogas, exigiu falar com o presidente da República da França, Christophe Castaner.