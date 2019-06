Colisão causa morte de 24 passageiros na África do Sul

Hoje às 15:11 Facebook

Pelo menos 24 pessoas morreram na sequência de uma colisão entre um miniautocarro e autocarro durante a noite de domingo, na província sul-africana de Limpopo (nordeste), anunciou o Ministério dos Transportes esta segunda-feira.

"O número de pessoas cuja morte foi confirmada é de 24", disse a porta-voz do departamento, Ayanda-Allie Paine, citada pelos média locais, que referem que todos estes se encontravam no miniautocarro.

De acordo com a porta-voz, no momento do embate, o miniautocarro levava mais dez passageiros que o permitido, algo que a Corporação para a Gestão do Tráfico Rodoviário (RTMC, na sigla inglesa) e a polícia da África do Sul estão a investigar.

Três passageiros do autocarro ficaram feridos.

"Acredita-se que um dos condutores perdeu o controlo do veículo e chocou de frente com outro numa curva apertada", explicou a RTMC.

Segundo o portal news24, os passageiros do miniautocarro regressavam das celebrações do Dia da Juventude, quando se deu o acidente.