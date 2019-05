Colisão de barcos em Budapeste faz três mortos e 16 desaparecidos

Ontem às 22:55 Facebook

Um naufrágio no Rio Danúbio, em Budapeste, Hungria, provocou, esta quarta-feira, três mortos e pelo menos 16 desaparecidos.

De acordo com a imprensa local, o acidente ocorreu na sequência da uma colisão entre dois barcos no rio, que se encontrava a transbordar devido às fortes chuvas que se fizeram sentir.

O barco naufragado levava a bordo 34 pessoas (32 passageiros e dois elementos da tripulação), a maioria turistas asiáticos. As vítimas foram atiradas para fora do barco com a colisão. As autoridades estão a procurar as pelo menos 16 pessoas que desapareceram em consequência do acidente.