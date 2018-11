Colisão em voo de dois aviões ligeiros faz um morto no Canadá

Hoje às 21:52 Facebook

O piloto de um pequeno avião de turismo morreu após o seu aparelho se despenhar num campo perto de Otava, depois de uma colisão em voo com outro avião.

O acidente ocorreu perto das 10 horas locais (15 horas em Portugal continental) na zona de Carp (Ontário), cerca de 30 quilómetros a oeste de Otava, em circunstâncias ainda por determinar, segundo a polícia.

Um dos dois aviões, de tipo Cessna, despenhou-se num campo. O piloto, que se encontrava sozinho a bordo, morreu devido a ferimentos graves, indicaram os serviços de urgência de Otava num comunicado.

O segundo avião envolvido, um aparelho com uma dezena de lugares, do tipo Piper PA42, foi dirigido para o aeroporto internacional de Otava, onde aterrou sem problemas, precisou à agência AFP um porta-voz do Departamento Federal de Transportes.

A mesma fonte precisou que foi enviada uma equipa de investigadores para apurar o sucedido.

Segundo o canal de televisão canadiano CBC, o piloto do Piper, que viajava com um outro passageiro, reportou aos controladores aéreos que o outro avião tocou-lhe quando descia, o que acabou por partir o seu trem de aterragem direito.

Nem o piloto nem o seu passageiro ficaram feridos, segundo os serviços de urgência.