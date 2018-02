Colisão entre comboios faz dez mortos no Egito

Hoje às 13:00 Facebook

Uma colisão entre um comboio de passageiros e um comboio de mercadorias ocorrida na província egípcia de Al-Bahaira, no norte do Egito, fez pelo menos dez mortos e 15 feridos, indicou o Ministério da Saúde egípcio.

O acidente aconteceu quando duas das carruagens do comboio de passageiros se soltaram da composição, ainda por causas desconhecidas, e chocaram com o comboio de mercadorias, precisou o porta-voz do ministério egípcio, Jaled Muyahid, citado pela agência noticiosa oficial Mena.

A colisão ocorreu perto da localidade de Kom Hamada, na província de Al-Bahaira.

O último grande acidente ferroviário registado no Egito aconteceu em agosto passado perto da cidade costeira de Alexandria (norte) e provocou a morte de 41 pessoas e mais de 100 feridos.