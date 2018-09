Colisão entre duas viaturas mata dez pessoas em Moçambique

31 Maio 2018 às 09:04 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas provocou dez mortos no sul de Moçambique, na estrada nacional 1 (EN1), principal via do país.

O acidente ocorreu na aldeia Três de Fevereiro, na província de Gaza, pelas 20 horas de quarta-feira e terá sido causado por uma ultrapassagem irregular e excesso de velocidade, disse fonte policial citada pela Televisão de Moçambique (TVM).

Os dois condutores morreram no local e, além dos dez mortos (sete homens e três mulheres), houve quatro feridos graves que se encontram hospitalizados.

As imagens da TVM mostram dois carros totalmente destroçados.

A EN1 esteve cortada nos dois sentidos durante duas horas após o acidente.