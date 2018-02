Colisão entre veículos no aeroporto de Heathrow causa atrasos nos voos

Hoje às 10:31 Facebook

Centenas de passageiros foram obrigados a sair de um avião no aeroporto de Heathrow, em Londres, devido a um "incidente sério" que deixou dois funcionários feridos.

A polícia foi chamada ao aeroporto cerca das 6 horas na sequência de um incidente perto do terminal cinco que envolveu dois veículos das operações do aeroporto.

Os dois veículos colidiram deixando dois funcionários do aeroporto feridos, avançou o "Telegraph", citando fonte oficial da polícia de Londres. Um homem, na casa dos 40 anos, foi transportado para um hospital londrino e o seu estado clínico é desconhecido. Outro homem foi assistido no local a ferimentos ligeiros.

Há relatos de atrasos superiores a duas horas nos voos e a British Airways confirmou que vários espaços do terminal estavam inacessíveis. Mais de 20 voos foram afetados.

Pelas 8.30 horas o aeroporto informou, através da rede social Twitter, que estava a investigar o incidente, que não envolveu qualquer passageiro e não irá ter impacto nos voos previstos para esta quarta-feira.

"Estamos perante um incidente sério entre dois veículos no aeroporto. Estamos em contacto com os serviços de emergência", referiu um porta-voz do aeroporto ao britânico "Mail Online". "Daremos mais informações. O aeroporto continua em funcionamento e vamos tentar minimizar os atrasos nas viagens dos nossos passageiros", acrescentou.