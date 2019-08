Colisão no ar entre héli e ultraligeiro faz cinco mortos em Maiorca

JN Hoje às 14:34, atualizado às 14:39 Facebook

Cinco pessoas, incluindo um menor de idade, morreram, este domingo, em Maiorca, Espanha, após a colisão no ar entre um helicóptero e uma aeronave ultraligeira.

O acidente aéreo ocorreu às 13.35 horas locais (12.35 horas em Portugal continental) no município de Inca, em Maiorca.

No helicóptero seguiam três pessoas, incluindo um menor de idade, e o ultraligeiro tinha dois ocupantes.

Às 15 horas (14 horas em Portugal continental) os bombeiros de Maiorca estavam ainda nas operações de combate às chamas dos destroços dos aparelhos que caíram numa quinta privada.

A responsável das Baleares, Francina Armengol, expressou na rede social Twitter a sua "preocupação e comoção".

A Guardia Civil vai investigar as causas do acidente, do qual não houve sobreviventes.