Colômbia reconhece Palestina como Estado livre e soberano

Hoje às 10:47 Facebook

Twitter

A Colômbia reconheceu a Palestina como Estado livre e soberano, uma decisão do Governo cessante imediatamente contestada por Israel, que fala numa "violação das relações estreitas" entre os dois países.

Anunciada esta quarta-feira pelo novo chefe da diplomacia colombiano, Carlos Holmes Trujillo, a decisão foi tomada pelo antigo governo de Juan Manuel Santos, a poucos dias de terminar o mandato.

Israel, que trava há décadas um conflito com a Palestina, não demorou a reagir. Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a embaixada de Israel em Bogotá apela ao novo Governo de Iván Duque.

"Pedimos ao atual governo colombiano que reverta a decisão do governo anterior, tomada nos últimos dias [do mandato], e que constitui uma violação das nossas relações estreitas, da ampla cooperação em áreas e interesses vitais para ambos os povos", lê-se no comunicado da embaixada de Israel em Bogotá.

A decisão, com a qual a Colômbia se tornou no último país sul-americano a reconhecer a Palestina como Estado "livre, independente e soberano", vai ser analisada pelo novo executivo, garantiu o novo ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Para o Governo é prioritário manter as relações de cooperação com os seus aliados e contribuir para a paz e a segurança internacional", disse Holmes, após anunciar a decisão.

Aliada histórica dos Estados Unidos, a Colômbia mantém uma relação próxima com Israel. Na semana passada, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, cancelou uma viagem ao país da América do Sul, alegando confrontos na Faixa de Gaza.