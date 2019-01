Com 21 anos, é acusado de matar os pais, a namorada e mais duas pessoas

Hoje às 21:17 Facebook

Dakota Theriot foi preso na manhã de domingo, na Virgínia, EUA, depois de matar a tiro cinco pessoas, incluindo os pais e a namorada, no Estado do Louisiana, nos EUA. O jovem de 21 anos tinha sido expulso de casa por problemas com droga.

O atirador acusado de assassinar cinco pessoas, incluindo os pais e a namorada, na manhã do último sábado, no estado norte-americano do Louisiana, foi encontrado pela polícia da Virgínia, em Richmond, quando procurava refugio em casa da avó depois de um dia em fuga.

O jovem foi acusado de assassinar Summer Ernest, a namorada de 20 anos, Billy e Tanner Ernest, pai e irmão da namorada de 43 e 17 anos, e, de seguida, os próprios pais, Elizabeth e Keith Theriot, ambos de 50 anos. As autoridades encontraram no local do crime mais dois irmãos da namorada, de sete e um ano, que escaparam sem ferimentos e foram entregues à mãe.

"O pai estava gravemente ferido no momento em que o encontramos e acabou por falecer", disse o Xerife, Bobby Webre. "Conseguimos obter uma declaração com informações suficientes para saber que foi o filho que cometeu esse ato."

Dakota Theriot foi expulso da casa dos pais devido a problemas com droga, disse Kim Mincks, colega de casa de Elizabeth e Keith Theriot, à Associated Press. Recentemente, viva em casa dos Ernest, contudo, também tinha sido expulso.

Segundo a mesma testemunha, o relacionamento do atirador com os pais era tenso. O homem de 21 anos já se tinha envolvido em agressões físicas com o pai e apontado uma arma à mãe.

As autoridades afirmam que o jovem tinha registo criminal por delitos menores, relacionados com posse de pequenas quantidades de droga, mas que nunca se tinha envolvido num caso violento.