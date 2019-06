Camionista português salva colega de pesado que começou a arder em Espanha

Sandra Borges Hoje às 13:57 Facebook

Um camionista português ajudou um colega que estava no interior da cabine de um camião que começou a arder, depois de sofrer um acidente, esta quinta-feira de madrugada, na A52, perto de Verín, em Espanha. O homem acabou por sofrer apenas ferimentos ligeiros graças à intervenção do português.

Fonte da Guardia Civil afirmou que o homem ligou para as autoridades para alertar sobre o acidente e contou que tinha retirado o motorista do interior do camião, que acabou por arder completamente. O veículo pesado, que transportava produtos congelados, galgou o rail de proteção da via e despistou-se, ao quilómetro 155 da A52.

O motorista, de nacionalidade espanhola, terá dito às autoridades que adormeceu. O acidente aconteceu a cerca de 20 quilómetros da fronteira de Vila Verde da Raia, em Chaves. A A52, ou Autoestradas das Rías Baixas, esteve cortada durante várias horas para que os bombeiros pudessem intervir em segurança.