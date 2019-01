Comboio avariado deixou passageiros ao frio e à fome de madrugada em Espanha

Paulo Lourenço Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 160 passageiros ficaram, na noite de terça-feira e parte da madrugada desta quarta-feira, parados no interior de um comboio que fazia a ligação Badajoz-Madrid, em Espanha. Sem luz, água, ou algo que comer, sucederam-se as manifestações de desagrado e reações políticas de vários quadrantes, exigindo a modernização do serviço.

"Estamos com muito frio. A atmosfera é um pouco tensa porque não temos luz", descreveu um passageiro através do Whatspp, que classificou a situação de "indecente". Entre os que viajavam no comboio havia, inclusive, um bebé e crianças. "Ninguém jantou e até a única máquina de café do comboio não está a funcionar", descreveu outro cliente do serviço, citado pelo diário "El País".

A situação ocorreu na sequência da avaria de três comboios no primeiro dia do ano. Os dois primeiros foram substituídos, mas logo daí, com os necessários transbordos de passageiros, resultaram atrasos, que se foram acumulando, até que a última composição acabou mesmo por parar junto à estação de Navalmoral de la Mata, em Cáceres.

Em conversa informal com os passageiros, o maquinista explicou que foi necessário chamar um técnico que estava de férias para reparar a avaria. A RENFE, que detém o serviço ferroviário naquela linha, acabou porém por encaminhar os utentes para autocarros, que chegariam a Madrid cerca das 4 horas madrugada desta quarta-feira, muito para além do horário previsto (23.12 horas de terça-feira).

Na sequência da polémica, o presidente do Governo Autónomo da Extremadura, Guillermo Fernández Vara, exigiu do governo central "respostas, explicações e ações concretas". Já na própria página oficial daquele órgão governativo, a situação é classificada como "vergonhosa" e fica o apelo à RENFE: "Se a empresa não for capaz de garantir a segurança dos viajantes, suspenda temporariamente o serviço ferroviário na Extremadura, oferecendo mobilidade alternativa viável".