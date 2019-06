Hoje às 18:52 Facebook

O famoso ex-comediante de televisão John Stewart, representante dos socorristas nos atentados de 11 de Setembro de 2011 nos EUA, esteve terça-feira no Congresso para pedir a reativação do fundo de compensação para as vítimas dos ataques e consequentes seguros de saúde.

Perante a ausência da maioria dos deputados da Comissão Judicial que os deviam ouvir para acolher as vítimas presentes (muitos com doenças graves resultantes da exposição a fumos e agentes químicos), acusou o Congresso de envergonhar a nação e lamentou que ali ninguém responsabilizasse ninguém. E chorou.

O fundo, em funções entre 2001 e 2003, permitiu indemnizar as vítimas em cerca de sete mil milhões de dólares. Reaberto em 2011 e prolongado em 2015, deve terminar em 2020. Ora, muitas das vítimas precisam de cuidados de saúde muito onerosos, devido a patologias, mormente cancros, que desenvolveram depois do dia dos ataques.

"A vossa indiferença causou a estas mulheres e homens a sua mais valiosa comodidade: tempo. É algo que lhes está a acabar". Há uma proposta democrata para transformar o fundo em sistema permanente.