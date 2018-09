Comediante Bill Cosby condenado por agressões sexuais

Hoje às 19:37 Facebook

Bill Cosby foi condenado, esta terça-feira, por crimes de agressão sexual.

O comediante norte-americano Bill Cosby foi condenado a uma pena de prisão de ente três a 10 anos. O anúncio foi feito pelo Juiz Steven O'Neill, esta terça-feira, no Tribunal do Condado de Montgomery, no estado americano da Pensilvânia, minutos depois de ter considerado Bill Cosby como "um predador sexual violento".

Acusado de drogar e agredir sexualmente uma ex-funcionária da Universidade de Temple, identificada como Andrea Constand, o comediante, de 81 anos, vai ter o nome inscrito numa lista de criminosos sexuais e comparecer mensalmente em sessões de aconselhamento para o resto da vida.

A acusação pediu uma pena de prisão de entre cinco e 10 anos. O advogado de defesa solicitou prisão domiciliária, atendendo à idade de Cosby e ao facto de estar quase cego. O juiz decretou uma moldura penal entre três e 10 anos, a cumprir numa prisão estadual. Caso cumpra todas as exigências decretadas pelo tribunal, poderá sair em liberdade ao fim de 36 meses.