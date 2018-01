Comia sushi quase todos os dias e descobre que tinha ténia de 1,7 metros

Hoje às 14:30 Facebook

O paciente disse ao médico do hospital de Fresno, na Califórnia, que comia peixe cru quase todos os dias, especialmente sashimi de salmão e que há meses que sentia um desconforto nos intestinos, mas não deu importância.

O hábito de comer sushi todos os dias fez com que um homem natural da Califórnia tivesse de se deslocar ao hospital quando descobriu que tinha uma ténia de 1,7 metros dentro do seu corpo.

O paciente chegou às urgências de Fresno, com uma ténia de 1,7 metros enrolada num rolo de papel, dentro de um saco.

O homem, cuja identidade não foi revelada, disse ao médico que, durante um ataque de diarreia com sangue, olhou para a sanita e pensou que o seu intestino estivesse pendurado, quando percebeu que algo se movia e se tratava de um verme.

O episódio aconteceu em agosto passado, mas só agora se tornou público porque o médico Kenny Banh falou sobre o sucedido num podcast sobre medicina, chamado This Won"t Hurt a Bit.

O paciente explicou a Kenny Banh que sentia um desconforto à meses mas que pensou que fossem gases.

"Ele disse que sentiu que algo se movia nas suas tripas mas achou que se tratava de gases", disse o médico Banh ao Guardian.

Depois de ter tomado o comprimido para a desparasitação, disse que comeu peixe cru, especialmente sashimi de salmão, quase todos os dias.

Em janeiro passado, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) emitiu um alerta para o elevado risco de larvas parasitas que se podem transformar em ténias, encontradas no salmão do Oceano Pacífico, incluindo o salmão selvagem do Alasca que é muito apreciado nos EUA.

Se o peixe for devidamente cozinhado as larvas morrem. No caso do sushi, este deve ser congelado para matar os parasitas, isto porque as larvas podem sobreviver no salmão cru mal preparado e em seguida, habitarem no aparelho digestivo humano. Em muitos casos não existem sintomas no hospedeiro.