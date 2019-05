Hoje às 11:00 Facebook

Chuva e ciclismo não rimam muito bem, mas depois de um forte aguaceiro que fez prever o pior o sol voltou a brilhar e as cerca de um milhar de bicicletas (1001, número adiantado pela organização) fizeram-se à estrada em New Jersey.

Trata-se do 16º Tour Anual de Bicicleta que decorreu na manhã do último domingo no qual pessoas de todas as idades mais uma vez poderam participar e percorrer os recantos e locais históricos da cidade de Elizabeth.

