Comissão Europeia não muda posição em relação a crise na Catalunha

Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

A Comissão Europeia (CE) afirmou, esta segunda-feira, que mantém a sua posição sobre a Catalunha, de que é uma questão interna de Espanha, depois da detenção na Alemanha de Carles Puigdemont ou "qualquer outro desenvolvimento individual".

"A nossa posição sobre a Catalunha permanece inalterada", disse em conferência de imprensa o porta-voz da CE Alexander Winterstein, acrescentando que ela se baseia nos "processos constitucionais" dos Estados-membros.

A CE não vai comentar "cada desenvolvimento individual", insistiu.

O ex-presidente do governo regional catalão Carles Puigdemont foi detido no domingo em território alemão, ao abrigo de um mandado de detenção do Supremo Tribunal de Espanha.

Desde o princípio da tensão separatista na Catalunha, a CE mantém que se trata de uma questão interna de Espanha e que deve ser resolvida no âmbito da ordem constitucional espanhola, com diálogo e sem violência.