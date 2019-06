Comité Central do MPLA suspende filha de José Eduardo dos Santos

Hoje às 16:23 Facebook

O Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola suspendeu a deputada Tchizé dos Santos, filha do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos, no âmbito de um processo disciplinar instaurado esta sexta-feira.

"Aquele órgão deliberativo máximo do MPLA no intervalo dos congressos aprovou a instauração de um processo disciplinar e a aplicação da medida de suspensão de membro do Comité Central à camarada Welwitschea José dos Santos, por conduta que atenta contra as regras de disciplina do partido", lê-se no comunicado sobre a quinta sessão extraordinária do Comité Central do MPLA.

A reunião decorreu hoje em Luanda, sob a presidência de João Lourenço, líder do MPLA e presidente da República.

Em entrevista à agência Lusa, a deputada angolana disse que o atual presidente está a fazer um "golpe de Estado às instituições" em Angola e pediu a destituição de João Lourenço.

A deputada, que é membro do Comité Central do MPLA, cargo do qual foi suspensa, assumiu que estava "involuntariamente" fora do país devido à doença da filha e que há vários meses estava a ser "intimidada" por dirigentes do partido no poder desde 1975.

Face à realidade - descreveu - em Angola, a deputada adiantou que estava a procurar advogados em Luanda para avançar para o Tribunal Constitucional angolano com uma participação sobre o seu caso, seguindo ainda com "um pedido de 'impeachment' [destituição]" de João Lourenço no parlamento, procurando para tal o apoio de deputados para uma proposta de Comissão de Parlamentar de Inquérito para apurar a conduta do atual chefe de Estado.