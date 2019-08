Como a amizade de Chávez e Fidel mantém Maduro no poder na Venezuela

JN Hoje às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O apelo de Juan Guaidó, autoproclamado presidente da Venezuela, a uma revolta contra Nicolás Maduro, líder em exercício, chegou a augurar uma primavera venezuelana no início de maio. O povo saiu à rua, a repressão foi mais branda do que seria expectável, mas a revolução não teve pernas para andar, até que saiu das ruas.

Sem o apoio dos militares, a esperança de Guaidó definhou, desapareceu. As Forças Armadas mantiveram-se leais a Nicolás Maduro, que assim se aguentou na liderança do país, apesar dos relatos diários de fome e miséria, também entre as tropas. O segredo desta lealdade reside em acordos firmados, há quase duas décadas, entre dois líderes populistas de esquerda, já falecidos, Hugo Chávez e Fidel Castro. Uma herança que pesa ainda nos ombros dos quase 40 milhões de venezuelanos.

Sob os auspícios de uma amizade assente numa ideologia e respeito comuns, Castro e Chávez firmaram, em 2000, vários acordos de cooperação económica. A Venezuela fornecia cerca de 55 mil barris de petróleo, por dia, que permitiram manter à tona a economia cubana, depauperada por décadas de embargo norte-americano; em troca, os cubanos enviavam professores, médicos e especialistas em agricultura.

Quando Hugo Chávez morreu, em 2013, Fidel Castro referiu-se ao presidente venezuelano como "o melhor amigo que Cuba já teve". O líder venezuelano admirava o "El Comandante" e dele reteve o conselho (mais tarde os meios) que lhe permitiu manter-se no poder, mesmo nos tempos mais difíceis: "Garantir o controlo absoluto dos militares". Uma fórmula ainda hoje válida para o atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Das palavras, aos atos, mediaram oito anos e uma votação atravessada na garganta de Chávez. Em dezembro de 2007, o povo recusou o referendo constitucional para o fim da limitação de mandatos. Cinco meses depois, em maio de 2008, dois novos acordos assinados em Caracas, agora revistos num trabalho de investigação da agência de notícias Reuters, deram vasto acesso de Cuba às forças armadas da Venezuela.

Escudados por esses acordos, conselheiros cubanos mudaram o foco da Directoria de Inteligência Militar (DIM), que se transformou de uma unidade vocacionada para espionar rivais estrangeiros para uma equipa especializada em espiar as próprias forças armadas venezuelanas, instigando medo, paranoia e esmagando qualquer pretensão de dissidência.

Os homens de preto que instigam medo nos quartéis

Agentes da DGCIM vestem-se de preto e muitos usam máscaras Foto: www.instagram.com/oficialdgcim

Assim que Cuba começou a treinar a DIM, os agentes daquela unidade começaram a infiltrar-se nos quartéis. Alguns misturaram-se entre as tropas, enquanto outros, mascarados e de uniforme preto, se dedicavam a instigar temor entre os militares e apelar à denúncia de "comportamentos desviantes".

A DIM, que, em 2011, por vontade de Chávez passou a chamar-se Direção Geral de Contra-inteligência Militar (DGCIM), começou a compilar dossiês sobre militares com opinião própria e divergente e a reportar sinais de falta ou abrandamento de lealdade.

De acordo com 20 ex-militares e agentes secretos venezuelanos ouvidos pela Reuters, a DGCIM, que em pouco tempo passou de algumas centenas de agentes para mais de 1500 membros, colocou escutas nos telefones dos oficiais e acentuou a vigilância aos militares.

Chávez morreu em 2013 e já sob o comando de Nicolás Maduro a DGCIM ganhou mais poder e importância. Oficiais seniores desta unidade foram promovidos a altos cargos na hierarquia do Estado, incluído o comando da gestão da segurança privada do presidente venezuelano.

Em 2014, a queda do preço do petróleo arrastou a economia venezuelana para o poço. A fome e a escassez atingiram também as forças armadas, com um número crescente de militares a procurar desertar. A DGCIM tornou-se mais agressiva. Alargou as missões de vigilância, e levou a espionagem às mais altas patentes.

Militares ajudam Maduro a resistir. Povo morre de fome ou foge dela

O apoio dos militares tem sido fundamental para manter Maduro no poder Foto: REUTERS

Um relatório recente das Nações Unidas acusou a DGCIM de tortura, denunciando aquela unidade militar por práticas como choques elétricos, sufocação, "waterboarding", violência sexual e privação de comida e água.

Os métodos violentos não pouparam ninguém e um caso em particular gerou revolta nacional. O Governo de Maduro foi forçado a reconhecer os abusos da DGCIM após a morte de Rafael Acosta, um capitão da Marinha, de 50 anos, uma semana depois de ter sido detido por agentes daquela unidade, a 29 junho.

Dois dias depois, a 1 de julho, o procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, disse que dois agentes da DGIM tinham sido acusados de homicídio, após uma investigação "imparcial" ao que classificou de "evento infeliz". As causas da morte e as circunstâncias em que ocorreu nunca foram reveladas.

Segundo dados da Assembleia Nacional venezuelana, dominada pela oposição, pelo menos 200 oficiais militares estão detidos atualmente na Venezuela.

Um segredo de polichinelo

A presença de militares cubanos na Venezuela é o chamado segredo de polichinelo. O próprio Maduro reconheceu e agradeceu a presença cubana, durante um discurso, em 2017. "Estamos gratos às forças armadas revolucionárias de Cuba, que louvamos e que serão sempre bem-vindas entre nós".

Discurso que não escapou ao vice-presidente dos EUA, Mike Pence, que aproveitou para denunciar a "influência maligna" de Havana em Caracas.

Palavras escritas na areia, apagadas por uma onda de água tépida oriunda de Cuba. Bruno Rodríguez, ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, usou a rede social preferida de Trump para responder a Pence. "Rejeito fortemente as repetidas e falsas acusações de treino militar, controlo ou intimidação de Cuba na Venezuela", escreveu no Twitter.

Segundo documentos a que a Reuters teve acesso, a verdade de Rodríguez está distanciada da realidade, nascida há anos, ainda Chávez era querido do povo venezuelano e em Cuba mandava o reverenciado "El Comandante".

O que dizem os acordos entre Cuba e Venezuela

Hugo Chávez e Fidel Castro durante um encontro, em Havana Foto: Reuters

Segundo o trabalho de investigação da agência Reuters, há dois acordos de cooperação entre os dois países, assinados em Caracas, a 26 de maio de 2008, pouco depois de Chávez perder um referendo em que pedia ao povo que lhe concedesse a graça de poder candidatar-se a presidente indefinidamente.

No primeiro, ficou estabelecido que caberia ao ministro da Defesa de Cuba aconselhar na supervisionar a reestruturação da DCIM e aconselhar a criação de novas unidades. Foi também combinado que a Venezuela deveria enviar grupos, até 40 oficiais de cada vez, durante pelo menos três meses, para fazer treino de espionagem em Havana.

De acordo com os documentos, Cuba tinha poder para vetar os candidatos ao treino, com base em currículos que a Venezuela se comprometia a enviar. Os cursos versavam áreas como "colaboradores secretos", condução de investigações criminais e como escolher novos agentes secretos.

O segundo acordo permitiu a criação de um comité conhecido como Grupo de Ligação e Coordenação com a República de Cuba (GRUCE). Composto por oito "peritos militares cubanos", estava incumbido de enviar conselheiros de Cuba à Venezuela para inspecionar as instalações militares e treinar soldados.

Com treino e ajuda de Cuba, e vigiados pela DGCIM, os militares mantiveram-se com Maduro ao longo destes anos e ajudaram o presidente a continuar no palácio de Miraflores, sobranceiro a Caracas e ao povo que passa fome, que foge ou que mata por uma côdea. Cerca de quatro milhões de venezuelanos perderam a esperança e emigraram.