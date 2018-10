Como o aquecimento global pode levar à falta de cerveja no mundo

Hoje às 11:46 Facebook

Tendo em conta os níveis atuais de queima de combustíveis fósseis e emissões de dióxido de carbono, o aquecimento global poderá levar à diminuição da produção de cevada, principal ingrediente da cerveja comum.

Não é surpresa que as alterações climáticas estão a provocar mutações na forma como o mundo funciona e naquilo que o planeta tem para oferecer. Os cada vez mais frequentes e intensos períodos de calor forte e seca afetarão, no futuro, a produção de cereais, nomeadamente cevada, um dos principais componentes da cerveja.

Um estudo recente publicado no jornal científico "Nature Plants", que visou quantificar o impacto das alterações climáticas na cevada, concluiu que, nos anos com mais períodos de calor extremo, o rendimento médio originado pelas colheitas desse grão germinado podem reduzir até 17%. A escassez do produto fará, naturalmente, aumentar o seu preço. No pior cenário, no final do século, uma cerveja pode dobrar, triplicar e até quase quadruplicar o custo atual, em alguns países do mundo.

A investigação avaliou a situação de 34 regiões produtoras de cevada, antes e depois do ano de 2050.

"Embora esse não seja o impacto futuro mais preocupante das mudanças climáticas, os extremos climáticos relacionados com esta questão podem ameaçar a oferta e a acessibilidade económica da cerveja", refere o estudo, desenvolvido por cientistas da Universidade da Califórnia, da Universidade Chinesa de Pequim, da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, do Centro Internacional Mexicano para Melhorias do Milho e do Trigo e da Universidade de East Anglia (Inglaterra).

A cerveja é, segundo a BBC, considerada a terceira bebida mais consumida no mundo - e a primeira entre as alcoólicas -, só perdendo para a água e para o café.