Compra máquina de quimioterapia na Internet que hospital disse ser muito cara

Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Um doente oncológico inglês comprou uma máquina de quimioterapia no eBay depois de o hospital onde estava a ser tratado ter afirmado que não tinha dinheiro para adquirir uma.

Steve Brewer, de 62 anos, luta contra um cancro no intestino desde 2014. As enfermeiras do Hospital de Peterborough, onde está a ser tratado, disseram que o hospital não tinha dinheiro para comprar mais máquinas como as que são usadas para administrar medicamentos aos doentes que lutam contra o cancro.

Cada um desses aparelhos custa em média cerca de cinco mil euros. O homem não desistiu do acesso a uma destas máquinas e foi à procura de uma. "Eu estava a fazer o primeiro tratamento e a enfermeira disse que não havia mais meios. Eu disse-lhe que ia tentar encontrar uma máquina e foi, então, que descobri uma no eBay à venda por 200 euros", contou Steve, em declarações ao "The Mirror",

Este tipo de aparelho faz com que os remédios cheguem ao doente mais rápido, diminuindo, em quase quarenta minutos, cada tratamento de quimioterapia. "Dão-nos cerca de meia hora de vida em cada ida ao hospital", revela o pai de três filhos.

Desde que fez a descoberta na Internet, Steve conseguiu reunir mais de mil euros em donativos para a compra de seis aparelhos.

Linda Nkhata, responsável pela unidade de quimioterapia do hospital, mostrou-se agradecida para com o doente: "Estamos muito agradecidos ao Steve pelo seu donativo generoso".