Compram carro com dinheiro que banco depositou na conta e são acusados de roubo

Um casal nos EUA está a ser acusado de roubo depois de ter gasto milhares de dólares que o banco depositou na conta por engano.

Robert e Tiffany Williams, do Estado da Pensilvânia, viram a conta bancária engordar em mais de 100 mil euros graças a um erro do banco. Sem pensar duas vezes, o casal gastou quase tudo o que recebeu.

De acordo com o testemunho do casal, a que a BBC teve acesso, ambos reconheceram que o dinheiro recebido não lhes pertencia. Agora, estão acusados de roubo.

O dinheiro foi depositado na conta que tinham no banco BB&t no dia 31 de maio. O banco apenas se apercebeu do erro no dia 20 de junho. Segundo explica a polícia, quando o banco se preparava para fazer o depósito na conta correta, grande parte do dinheiro já tinha sido gasto.

Robert e Tiffany compraram um carro e vários utensílios domésticos, distribuindo algum do dinheiro pelos amigos mais próximos. Quando a mulher foi contactada pelos responsáveis do banco disse que já não podia devolver o dinheiro porque o tinha gasto.

Ouvidos pela primeira vez pelas autoridades, os dois confirmaram que, mesmo sabendo que o dinheiro não lhes pertencia, o gastaram. Antes do depósito, o casal tinha menos de mil euros na conta poupança.