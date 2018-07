Comunicação Social norte-coreana considera desnuclearização um "novo marco"

28 Abril 2018 às 09:27 Facebook

Os meios de comunicação social norte-coreanos classificaram hoje como um "novo marco" o resultado da cimeira entre as duas Coreias ocorrido na sexta-feira na zona desmilitarizada que separa os dois países.

Depois de um silêncio de praticamente 24 horas em torno do assunto, a comunicação social estatal norte-coreana mencionou o compromisso incluído na declaração conjunta de alcançar a "completa desnuclearização" da península.

"Coreia do Norte e Coreia do Sul afirmaram o objetivo comum de conseguir uma península da Coreia não nuclear através da sua completa desnuclearização", afirmou a agência estatal de Pyongyang KCNA.

Na sua notícia, esta agência assegura que os dois países partilham a ideia de que "as medidas adotadas pelo Norte e pelo Sul são significativas para a desnuclearização da península da Coreia", pelo que ambos "acordaram cumprir com as respetivas responsabilidades no futuro".

Os meios de comunicação de Pyongyang sempre louvaram o programa nuclear do país, considerando-o motivo de orgulho para os cidadãos e uma garantia de sobrevivência para o regime.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, selaram na sexta-feira, na zona sul da linha que demarca os dois países no paralelo 38, um acordo que estipula uma nova era que ponha fim ao estado de guerra desde o armistício assinado em 1953.

Noutra notícia, a agência KCNA classifica como "um novo marco" os esforços conjuntos para a prosperidade e a reunificação das Coreias.