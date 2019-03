Comunidade judaica portuguesa já angariou 50 mil euros para Moçambique

Hoje às 18:27 Facebook

A Embaixada de Israel em Portugal informou esta tarde o presidente da Cáritas Portugal, Eugénio José da Cruz Fonseca, de que está a realizar uma campanha de recolha de donativos para as vítimas do ciclone Idai, que devastou Moçambique.

Com esta campanha, feita em colaboração com a Comunidade Judaica de Portugal, já foram angariados, até agora, 50 mil euros, que serão de imediato transferidos para a Cáritas Portugal.

O Embaixador Raphael Gamzou​​​​​​ informou ainda o presidente da Cáritas que equipas de emergência constituídas por médicos, paramédicos e assistentes sociais serão disponibilizadas para o auxílio no terreno. Levam consigo filtros de água, fabricados em Israel, com o objetivo de transformar as águas poluentes em água potável.

O Presidente da Cáritas, Eugénio José da Cruz Fonseca, mostrou-se emocionado ao ouvir estas notícias e agradeceu o precioso auxílio, revela um comunicado da embaixada de Israel em Portugal.