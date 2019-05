Comunidades Portuguesas no Canadá: Da concentração à dispersão - Mississauga

Hoje às 14:20 Facebook

Situada nas margens do lago Ontário, na região de Peel, Mississauga é uma das cidades vizinhas de Toronto.

Com um crescimento exponencial na última metade do século XX, a cidade atraiu uma população multicultural e consolidou-se como um próspero centro financeiro. De acordo com os dados do Censo de 2016, Mississauga tem um total de 721 599 habitantes o que a torna a sexta cidade mais populosa do Canadá, a terceira maior do Ontário e a segunda maior da Grande Área de Toronto. É em Mississauga que está localizado o Aeroporto Internacional Pearson de Toronto.

Ainda de acordo com os dados recolhidos aquando o Censo de 2016, em Mississauga residem 24 140 portugueses.

