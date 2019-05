Comunidades Portuguesas no Canadá: Da concentração à dispersão – Brampton

Hoje às 14:36 Facebook

Situada no sul de Ontário, Brampton é uma cidade da área da Grande Toronto (GTA) e a sede da região de Peel. Tem uma população de 593.638 habitantes (Censo 2016), encontrando-se no nono lugar no ranking demográfico nacional. Na América do Norte podemos encontrá-la no 77º lugar, enquanto que na região da Grande Golden Horseshoe, ocupa a terceira a terceira posição atrás de Toronto e Mississauga.

Brampton foi elevada a vila em 1853 com 50 residentes, tomando o nome da cidade mercantil de Brampton, em Cumbria, Inglaterra. Em 1873, com 2.000 moradores, Brampton foi elevada a cidade. Já foi conhecida como "A Cidade das Flores do Canadá", um título conseguido graças à sua grande indústria nessa área. Hoje, os principais setores económicos de Brampton incluem manufatura avançada, logística, tecnologias de informação e comunicação, alimentos e bebidas, ciências da vida e serviços empresariais. A imigração em massa aumentou muito a população de Brampton - de 10.000 na década de 1950 para mais de 600.000 hoje.

Segundo dados do Censo de 2016 os portugueses residentes em Brampton atingem os 27.685.

