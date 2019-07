Concretizou sonho do irmão e do companheiro e deu-lhes um filho

Hoje às 19:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Num ato de imenso de generosidade, uma inglesa decidiu engravidar para que o irmão e o seu companheiro pudessem realizar o sonho de serem pais. A bebé já nasceu e esta é a história de uma família feliz.

Scott Stephenson e Michael Smith, um casal homossexual, conhecem-se há cinco anos e estão noivos desde 2016. Ao fim de um ano de noivado, o casal começou a pensar ter filhos e a pesquisar sobre adoção e maternidade de substituição.

Sabendo das dificuldades de um processo de adoção e das dúvidas que tinham acerca da maternidade de substituição, a irmã de Scott fez uma proposta que viria a mudar a vida do casal. Chapelle Cooper ofereceu-se para ser mãe de um filho de Scott e de Michael, realizando o sonho do irmão e do seu companheiro. Incrédulos e gratos pela generosidade do gesto, decidiram em conjunto que Chapelle seria fertilizada com o esperma de Michael.

Desse sonho e altruísmo, nasceu, no passado dia 12 de julho, Harper Elizabeth Smith. Scott e Michael conseguiam, finalmente, receber a dádiva da parentalidade.

O casal, que mora em Blackpool, Inglaterra, decidiu agradecer à irmã de forma pública através das redes sociais: "Estamos espantados com a força, bondade e coragem da Chapelle e nunca lhe vamos conseguir agradecer o suficiente por nos trazer a nossa maior alegria".

Harper Elizabeth mora agora com os pais, mas Chapelle vai ter um importante papel na vida da criança, como tia. Michael disse ainda que a filha vai saber como nasceu e mostrar-lhe o ato de bondade de que foi fruto.