Concurso vai escolher dois amigos para viajar a troco de 3300 euros/mês

Uma transportadora aérea islandesa está à procura de dois candidatos que estejam dispostos a mudar-se para Reiquiavique entre 1 de junho e 15 de agosto e, daqui, viajar pelo mundo com tudo pago pela empresa.

A Wow Air lançou um concurso para encontrar dois amigos que queiram viajar pelos cinco continentes e contarem a sua aventura nas redes sociais a troco de 3300 euros.

O par vencedor vai viver entre 1 de junho e 15 de agosto num apartamento no centro de Reiquiavique e poderá escolher oito destinos, nacionais e internacionais, para onde quer viajar, entre os 38 propostos pela empresa.

As hipóteses fora da Islândia terão a duração de entre dois a quatro dias, aos quais se somam quatro viagens no mínimo em território nacional.

Todas as despesas das deslocações serão pagas pela empresa, assim como os locais de alojamento, cuja escolha e reserva também estão a cargo da Wow Air.

Nova Iorque, Telavive, Los Angeles, Dubai, Edimburgo e Barcelona estão entre os destinos possíveis. Os vencedores terão de contar nas redes sociais a sua experiência em cada um dos destinos, nomeadamente, costumes locais, animação noturna, gastronomia, etc.

Mas a primeira "etapa" é ser selecionado. Para isso, os interessados devem fazer um vídeo, entre 60 e 120 segundos sobre a sua cidade natal. O regulamento do concurso define que os concorrentes têm de ser maiores de idade, ter um perfil na rede social Facebook e dominar a língua inglesa, além de ter boa saúde física e mental.

As candidaturas decorrem até dia 14 e o par vencedor é anunciado pela companhia aérea no dia 18. Caso não reclamem a vitória junto da Wow Air no prazo de 48 horas, será eleita nova dupla de aventureiros.