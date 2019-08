Condenada a prisão perpétua por matar homem que a violava foi libertada

Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Cyntoia Brown, que esteve presa durante 15 anos de uma pena de prisão perpétua, por matar o homem que lhe pagou por sexo quando era adolescente e vítima de tráfico sexual, foi libertada da prisão.

De acordo com documentos judiciais, Cyntoia, que tem agora 31 anos, foi dada para adoção em criança, fugiu da família adotiva aos 16 anos e viveu num motel com um homem que a violava e a forçava a prostituir-se.

Em 2006, com 16 anos, foi condenada a uma pena de prisão perpétua por ter assassinado Johnny Allen, de 43 anos, que a violou e a comprou para ser escrava sexual quando ainda era menor de idade.

Ao longo do julgamento, a jovem contou que foi abusada e agredida, mas acabou por ser acusada de homicídio e roubo por ter fugido com a arma e carteira do violador. O tribunal condenou-a a prisão perpétua, sem levar em conta o sofrimento da jovem.

A história tornou-se viral e ajudou a consciencializar as pessoas para situações de tráfico de jovens e inspirou um impulso para a mudança da justiça criminal do Tenessee. Em janeiro deste ano, o governador do estado na época, Bill Haslam, submeteu-se à pressão de legisladores, ativistas e celebridades e deu-lhe clemência.

Agora, após 15 anos na prisão, Cyntoia foi libertada.

A mulher vai ficar em liberdade condicional durante os próximos dez anos. Será também obrigada a ter um emprego e a participar regularmente em sessões de aconselhamento.