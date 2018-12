Condenada por manter enteado à fome fechado no vão das escadas nos EUA

Hoje às 15:05 Facebook

Uma mulher foi condenada a 28 anos de cadeia por manter o enteado fechado num quarto no vão da escada, alimentado apenas a pão e água. Quando foi resgatado, o menino, então com cinco anos, pesava apenas 13 quilos, o normal para uma criança de dois anos.

Tammi Bleimeyer foi condenada por maus tratos dois anos depois de o pai biológico do menino, Bradley Bleimeyer, ter sido condenado a 15 anos de prisão, pelos mesmos crimes.

Após 10 dias de deliberação, o Tribunal Distrital de Harris, nos arredores de Houston, no estado do Texas, EUA, condenou, esta semana, a madrasta do menino, que foi encontrado em condições degradantes debaixo de um quarto improvisado no vão das escadas.

Um habitáculo a lembrar aquele em que vivia a personagem de ficção Harry Potter, em casa dos tios, mas superado pela realidade. O menino resgatado no Texas sobrevivia num "quarto" exíguo com pregos à vista e fios desprotegidos.

"Os médicos compararam o estado da criança à malnutrição dos sobreviventes do Holocausto", disse o procurador distrital de Harris, Stephen Driver. "Estava quase a morrer de fome", acrescentou.

O caso foi descoberto em março de 2014, após uma denúncia do irmão mais velho da vítima. O jovem, de 16 anos, contou que os pais abusavam da criança. Durante uma visita à casa para verificar as condições de habitabilidade, os agentes encontraram um colchão numa divisão debaixo das escadas. Tammi Bleimeyer havia fugido com o enteado, mas foi encontrada com a criança num motel, em Humble, a cerca de 20 quilómetros da habitação.

O menino foi resgatado e levado para o hospital. Tinha cinco anos e pesava apenas 13 quilos, o equivalente ao peso normal de uma criança de dois anos.

Com marcas de "abusos físicos e fome permanente", teria morrido em poucos dias se não tivesse sido encontrado, afirmaram os médicos. O rapaz era alimentado apenas com fatias de pão, que lhe eram retiradas se não fosse suficientemente rápido a comer.

Quando foi encontrado, a notícia correu mundo, ilustrada com fotos do rapaz, malnutrido, com os ossos a tentar sair da pele.

As mesmas imagens foram publicadas pelo comissário Mark Herman, da Esquadra de Harris, que investigou o caso. Através do Twitter, agradeceu aos procuradores que conduziram o caso.