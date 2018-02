Condenado à morte é poupado e dois outros com sentença adiada

Hoje às 01:38 Facebook

Os apelos dos três condenados à morte cuja sentença estava previsto ser executada hoje nos Estados norte-americanos do Alabama, Florida e Texas, tiveram sortes diferentes e só um teve clemência.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos negou o recurso de última hora para impedir a execução de um preso na Florida, que foi condenado pela violação e assassinato de um estudante universitário, em 1993.

O tribunal rejeitou os apelos de Eric Scott Branch, de 47 anos, sem comentários, cerca de meia hora após a hora prevista para a execução.

As autoridades podem, agora, proceder à sentença, aplicando uma injeção letal ao condenado, na prisão estadual da Florida.

Os advogados do condenado, argumentaram que o detido tinha apenas 21 anos no momento dos factos e que o veredicto da sua sentença de morte não foi aprovado por unanimidade pelos jurados.

Diferente foi a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que adiou a injeção letal ao preso no Estado Alabama, tendo aceitado o seu pedido para suspender a execução.

O procurador-geral do Alabama apelou ao Supremo Tribunal para rejeitar o pedido de um preso para interromper sua execução, tendo argumentado que a execução podia ser realizada de forma segura, e não havia evidências de que as condições médicas do preso complicassem o procedimento.

O sentenciado, Doyle Hann, passou os últimos 30 anos no corredor da morte, por ter sido condenado em 1987 pelo assassinato de um empregado de um motel durante um assalto à mão armada.

Doyle Hamm sofre de um cancro no cérebro e outro no sistema linfático e os seus advogados temem que a sua execução por injeção letal se torne uma sessão de tortura. Segundo os causídicos, o seu cliente não possui uma rede venosa para a infusão.

O governador do Texas, Greg Abbott, poupou hoje a vida de um condenado pouco antes da execução agendada.

Ao poupar a vida de Thomas "Bart" Whitaker, Abbott aceitou a recomendação de clemência da Comissão de Indultos e Perdões texana.

"Bart" Whitaker, de 38 anos, condenado por, em 2003, ter planeado a morte de toda a sua família próxima, tendo matado a mãe e o irmão.

Fortemente ferido no ataque, o seu pai, Kent Whitaker, tornou-se no seu mais acérrimo defensor e moveu o céu e terra há anos para poupar o filho, a quem deu o seu perdão desde a cama do hospital, noticiou a agência AFP.