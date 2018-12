Condenado a prisão perpétua por torturar e matar bebés é libertado

Hoje às 15:25 Facebook

Um homem que matou três crianças e empalou os seus corpos em grades de jardim foi libertado depois de ter passado 45 anos na prisão. O homem tinha sido condenado a pena perpétua, mas saiu mais cedo por bom comportamento.

Em 1973, David McGreeavy foi condenado a pena perpétua depois de ter assassinado Paul Ralph, de quatro anos, e as irmãs Dawn, de dois, e Samantha, com apenas nove meses de idade, em Worcester.

Um relatório do Conselho de Liberdade Condicional disse que o homem "mudou consideravelmente" ao longo dos últimos 45 anos na prisão.



O homem, apelidado pela imprensa britânica como sendo o "Monstro de Worcester", era inquilino da família e confessou que matou as crianças porque uma delas não parava de chorar.

Mortes violentas deixaram país em choque

A criança mais velha foi estrangulada enquanto Dawn foi degolada e a bebé Samantha sofreu fraturas no crânio que se revelaram fatais.

A mãe das crianças tem demonstrado o desagrado pela decisão do tribunal. À BBC, a mulher contou que visita com regularidade a campa dos três filhos, e defende que o homem nunca deveria ser libertado.

O assassino vivia com a família depois de ser ter zangado com os pais que o expulsaram de casa. Na noite do crime, David ficou a tomar conta dos filhos de Samantha, que tinha 21 anos.

A mulher trabalhava num pub e até hoje arrepende-se do que aconteceu naquela noite. "Sinto que muitas pessoas me culpam pelo que aconteceu porque fui trabalhar essa noite", lamentou.

A possível libertação de David tem sido discutida há pelo menos dez anos. Num documento a que a BBC teve acesso é explicado que os psicólogos encontraram um "vasto conjunto de fatores que tornam menos provável que ele volte a cometer crimes no futuro".

Além disso, de acordo com as autoridades, "foi encontrada uma rede de apoio na comunidade identificada como sendo um fator de proteção".