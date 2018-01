Condenado a prisão por cortar orelhas e cauda de cão sem anestesia

Hoje às 14:56 Facebook

Esta terça-feira, um homem foi condenado, em Espanha, a três meses e um dia de prisão, por cortar as orelhas e a cauda do seu cão sem qualquer tipo de sedativos, apenas por causa da estética.

O caso remonta a 2015 e faz parte da operação "Ears", que deteve, em 2016, seis veterinários e 26 caçadores em Huelva.

O animal em questão tinha dois meses, na altura em que lhe foram cortadas as orelhas e cauda sem qualquer assistência veterinária, segundo afirma o "El País". De acordo com o tribunal de Huelva, este tipo de operações devem sempre ser feitas por um veterinário e sob anestesia, tomando também especial atenção para não danificar a coluna vertebral do animal.

O dono do animal ficou impossibilitado de exercer comércio ou alguma profissão relacionada com animais.