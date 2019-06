Condenado pela morte da filha adotiva que castigou por não beber leite

Hoje às 11:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Um norte-americano foi condenado a prisão perpétua depois de admitir ter causado "lesões por negligência" à filha adotiva de três anos, que morreu depois de ter sido castigada por alegadamente se recusar a beber leite, em 2017, no Texas. A pena teria sido a mesma caso o arguido tivesse sido sentenciado por homicídio.

De acordo com a imprensa norte-americana, a sentença foi decretada depois de Wesley Mathews, de 39 anos, ter confessado ter provocado danos por negligência à filha, que o próprio alega ter morrido engasgada com leite, mas cuja causa da morte nunca foi apurada.

A decisão judicial foi unânime a todo o júri (composto por oito homens e quatro mulheres) e anunciada na quarta-feira à tarde, ao fim de quase três dias de depoimentos e três horas de deliberações. Só daqui a 30 anos é que o condenado pode ser candidato a liberdade condicional.

Os procuradores responsáveis pelo caso disseram que a acusação de danos por negligência que pendia sobre o arguido era a única que, tendo em conta as provas, lhe podia ser atribuída. De acordo com declarações do procurador Jason Fine em tribunal, "o pequeno corpo de Sherin estava tão decomposto, devido às ações do réu, que o médico legista não conseguiu determinar uma causa oficial de morte". Se esta tivesse sido determinada, poderia "ter mudado drasticamente" a forma como o caso foi orientado.

"[Wesley Mathews] Disse aos investigadores que a morte de Sherin foi um erro mas, nas suas próprias palavras, causou a morte à sua filha, colocou o corpo morto num saco de lixo e desfez-se dele. Não chamo a isso erro. Chamo homicídio", disse Fine, dirigindo-se diretamente ao arguido.

Segundo a estação de televisão norte-americana NBC, o homem concordou em declarar-se culpado por lesões por negligência sabendo que enfrentaria a mesma pena que no caso de condenação por homicídio. Mathews permaneceu inflexível durante todo o julgamento, insistindo não ter matado a filha.

Castigada pelo pai por não beber leite

Sherin Mathews, adotada num orfanato na Índia, desapareceu na madrugada de dia 5 de outubro de 2017, depois de ter sido deixada fora de casa pelo pai adotivo, alegadamente como castigo por não ter bebido um copo de leite, em Richardson, Texas. O pai tê-la-á obrigado a ficar de pé, perto de uma árvore, fora do terreno de casa. Foi encontrada já sem vida pelas autoridades no dia 23 daquele mês.