Condenado por bofetear filha que não queria fazer os trabalhos de casa

Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Um homem, de Múrcia, em Espanha, foi condenado a 56 dias de trabalhos comunitários depois de bofetear a filha que se recusou a fazer os trabalhos de casa. As lesões provocadas pelo golpe do pai demoraram oito dias a passar.

Para além dos trabalhos comunitários, o homem fica impedido de se aproximar da filha, numa distância inferior a 200 metros, nos próximos dois anos. O pai tem, ainda, que pagar uma indemnização de 270 euros para compensar a rapariga pelas lesões infligidas.

Em nota publicada pelo tribunal, a que o jornal "El País" teve acesso, é explicado que "em nenhum caso, pode ser aceite que um pai agrida a filha como forma de correção".

O incidente aconteceu em março de 2016, na casa da família, numa altura em que mãe estava ausente, e quando o pai discutiu com a filha que se recusava a fazer os trabalhos de casa. Terá sido nesse momento que o homem agrediu a filha, provocando-lhe uma hemorragia no olho esquerdo. As lesões demoraram oito dias a cicatrizar.

De acordo com o tribunal, esta não foi a primeira vez que a criança se queixou da agressividade do progenitor. Num desses casos, o pai empurrou a filha de forma violenta contra uma janela. Nenhuma das situações foi provada em tribunal, sendo o homem absolvido.

No recurso apresentado, o pai recusou ter agredido a filha e disse que tudo não passava de uma estratégia usada pela mulher e pela criança para conseguirem maiores apoios financeiros no processo de divórcio que o casal enfrenta.