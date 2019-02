Condenados jiadistas envolvidos em atentado que matou portuguesa na Tunísia

Hoje às 21:25 Facebook

Sete suspeitos foram condenados a prisão perpétua por dois ataques em 2015. Maria da Glória Moreira estava na praia, em Sousse, na Tunísia, quando foi morta.

As autoridades tunisinas condenaram este sábado sete suspeitos a prisão perpétua e emitiram outras sentenças num julgamento por dois ataques em 2015 na Tunísia que provocaram 60 mortos, na maioria turistas. Num dos ataques, num resort em Sousse, entre os 38 mortos estava a portuguesa Maria da Glória Moreira, de 76 anos, do Porto, que estava de férias naquela cidade costeira tunisina.

Samir Ben Amor, advogado de um dos 44 indiciados, disse que o veredicto está relacionado com o ataque contra o famoso Museu Bardo em Tunes e no atentado armado numa popular estância de veraneio.

Foram ainda emitidas penas entre 16 anos e seis meses, enquanto foram retiradas as acusações a 27 suspeitos, de acordo com Ben Amor.

Nenhum dos réus foi condenado à pena capital, por um conjunto de acusações que incluem morte premeditada, ameaça à segurança nacional e filiação num grupo extremista.

Foram todos sentenciados num julgamento simples que terminou este sábado de madrugada. A acusação disse que vai apelar dos veredictos.

O alegado planificador dos dois ataques, Chamseddine Sandi, não foi apanhado e julga-se que está escondido na Líbia.

A polícia referiu que os indiciados negaram durante os interrogatórios a participação diretas nos ataques de março e junho de 2015, mas alguns reconheceram ter fornecido assistência logística a Sandi.

Em 18 de março de 2015, no Museu Bardo situado na capital tunisina, 22 pessoas foram mortas por extremistas. Dois dos assaltantes foram mortos pela polícia.

Três meses mais tarde, em 26 de junho e na cidade costeira de Sousse, o atacante Aymen Rezgui alcançou a praia do Hotel Imperial e utilizou a sua arma de assalto para disparar sobre turistas, com um balanço de 38 mortos, entre os quais Maria da Glória Moreira. Rezgui, um estudante tunisino que treinou com militantes líbios, foi morto pela polícia cerca de 15 minutos depois do ataque.

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou os dois atentados, que devastaram o setor de turismo do país após a retirada das agências de viagens e dos avisos emitidos por diversos governos.

Desde então, o turismo tem vindo a recuperar lentamente, após o Governo tunisino ter adotado uma série de medidas de segurança para proteger os destinos mais populares.