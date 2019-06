Condenados na Índia por violarem e matarem menina de oito anos em templo

Hoje às 10:28 Facebook

Um tribunal indiano condenou seis homens, esta segunda-feira, na sequência da morte de uma menina de oito anos, após repetidas violações durante vários dias, no Estado de Jammu e Caxemira.

Entre os seis condenados, estão os principais arguidos e dois membros de forças de segurança acusados de destruir provas e aceitar subornos para encobrir os responsáveis, informou aos jornalistas o advogado da acusação, Mubeen Farooqui, à saída do tribunal, na cidade de Pathankot, no Estado de Punjab. Um sétimo acusado foi considerado inocente.

A pena a aplicar aos culpados será anunciada esta tarde.

A vítima, pertencente a uma comunidade nómada muçulmana, foi sequestrada em janeiro de 2018 na cidade de Kathua, área de maioria hindu, religião professada por todos os suspeitos. A menor foi sedada e violada em grupo durante vários dias, num templo, antes de ser assassinada e abandonada numa floresta. De acordo com a investigação policial, os autores dos crimes tinham intenção de enviar uma mensagem à comunidade a que a menina pertencia, para que não voltassem àquela zona.

O caso espoletou uma onda de indignação na Índia, provocando manifestações que pediam tanto a condenação à morte como a absolvição dos culpados. E causou tensão na região, a ponto de as autoridades terem de aumentar a segurança dos familiares da vítima e seus advogados, e transferirem o julgamento para o Estado vizinho devido ao clima de insegurança.

A Índia endureceu as leis contra as agressões sexuais, depois do caso de uma jovem universitária que morreu após ser violada em grupo num autocarro, em 2012, em Nova Deli.