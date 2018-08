Ivo Neto Hoje às 15:29, atualizado às 15:46 Facebook

Twitter

No meio das fotografias da tragédia que matou mais de 20 pessoas em Génova, esta terça-feira, há uma imagem especial. Um camião verde ficou perto do abismo. O condutor viu a ponte cair, a pouco metros do local onde estava, e por pouco escapou à morte.

O homem conduzia um veículo de transporte de mercadorias para a Basko, uma cadeia de supermercados de Génova. "Aconteceu tudo à frente dele. Ele viu a ponte a cair", disse, ao JN, Giorgio Venturoli, responsável pela comunicação da empresa.

As imagens do camião verde rapidamente encheram as redes sociais. O veículo ficou parado mesmo junto à plataforma que caiu. As luzes de travagem e os quatro piscas estão ligados. É o último veículo antes da fenda que precipitou para a morte mais de 20 pessoas, segundo o balanço mais recente feito pelo Governo italiano.

As autoridades falam numa "tragédia imensa" e os números podem continuar a subir. Mas este condutor, que não foi identificado, não sofreu ferimentos e foi retirado do local. É funcionário de uma outra empresa, que presta serviços à Basko.

"Ele está bem. Ficou em choque com tudo o que lhe aconteceu, mas está bem", assegurou Giorgio Venturoli.