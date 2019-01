Condutor detido após acusar positivo em todas as drogas detetáveis

Hoje às 15:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia de Ibiza, em Espanha, deteve, na madrugada de terça-feira, um homem de 31 anos, depois de ter acusado positivo em todas as substâncias detetáveis no teste de drogas.

Cocaína, metanfetaminas, opiáceos, canábis e anfetaminas, um verdadeiro all-in, em que só o álcool deu negativo.

Pouco passava das três horas da manhã, na passagem de ano, quando a polícia mandou parar um condutor que seguia de forma perigosa na via pública. Os agentes pararam o homem que deu positivo nas cinco substâncias do teste usado pelas autoridades para despistar drogas.

Além das drogas detetadas pelo teste, a polícia encontrou várias substâncias suspeitas no interior da viatura conduzida pelo homem.



Em Espanha, de acordo com o "El País", quem conduzir sob o efeito de todas as drogas detetáveis por este teste incorre numa multa de mil euros e na retirada de seis pontos na carta de condução.

A juntar à sanção administrativa, o motorista deve ser processado criminalmente por ter colocado em risco a segurança rodoviária, podendo ser condenado a uma pena de prisão de três a seis meses.