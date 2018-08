23 Maio 2018 às 21:25 Facebook

Um condutor de uma carrinha que estava a transmitir em direto no Facebook o caminho que fazia colidiu com um camião, na terça-feira, na Hungria. Os nove ocupantes do veículo morreram.

Quatro das vítimas do violento acidente são romenas, segundo confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Hungria.

A imprensa húngara afirma que, entre as vítimas, estão dois casais, que deixaram três e seis filhos.

Os ocupantes da carrinha estariam a regressar da Eslovénia, onde tinham estado a trabalhar na agricultura, segundo refere a "Euronews".