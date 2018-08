Condutor envolvido em acidente com autocarro teve carta suspensa 14 vezes

25 Maio 2018 às 11:22 Facebook

O condutor do autocarro escolar que colidiu com um camião do lixo, há uma semana, em Nova Jérsia (EUA), já tinha tido a licença de condução suspensa 14 vezes no passado.

De acordo com a Comissão do Veículo Motor do estado, citada pelo "The Independent", cerca de metade das suspensões foram devido a contraordenações relacionadas com estacionamentos. Apenas uma foi motivada por uma violação em termos de movimentos: uma mudança de direção imprópria.

O condutor tem 77 anos e uma licença comercial de condução, acompanhada de uma autorização do estado para conduzir um autocarro escolar, disse uma porta-voz da comissão que confirmou que o homem teria carta desde 1975.

Durante este tempo, o nome do homem, pelo menos, terá estado envolvido em cinco acidentes, mas não se sabe a gravidade e se, realmente, decorreram da sua condução.

É desconhecido há quanto tempo o condutor trabalha com os autocarros escolares daquela zona.

A porta-voz referiu que, para se obter uma licença comercial, o condutor tem de ter, pelo menos, 21 anos e passar um exame médico a cada dois anos, mas não há idade limite para entregar o documento.

Ainda está a ser investigado se o condutor estaria a tentar fazer uma inversão de marcha ilegal, enquanto transportava 44 passageiros a uma visita de estudo a um local histórico de Nova Jérsia.

O autocarro colidiu com um camião do lixo e matou um estudante de 10 anos e uma professora de 51, ferindo os restantes ocupantes do veículo.