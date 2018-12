Condutor mata uma pessoa e faz nove feridos em paragem de autocarros na Alemanha

Hoje às 19:16, atualizado às 19:44 Facebook

Um carro abalroou várias pessoas, esta quinta-feira à tarde, numa paragem de autocarros na cidade de Recklinghausen, no oeste da Alemanha. Uma mulher morreu e pelo menos nove pessoas ficaram feridas.

Um porta-voz da Polícia disse ao alemão "Bild" que o condutor do veículo, que está entre os feridos, estava a tentar acabar com a própria vida.

"As primeiras indicações apontam para uma possível tentativa de suicídio do condutor", disse o responsável.

As investigações continuam para apurar as causas do acidente em Recklinghausen, cidade próxima de Dortmund. Fonte dos bombeiros envolvida na operação de socorro fala numa "situação caótica".