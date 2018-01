Doente de epilepsia atropela várias pessoas e mata bebé em Copacabana

JN Hoje às 00:44, atualizado às 08:12 Facebook

Um bebé morreu e várias pessoas ficaram feridas, quinta-feira, depois de um condutor invadir a calçada da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e chegar à areia.

O acidente ocorreu por volta das 20.30 horas (22.30 horas em Lisboa), na Avenida Atlântica. Inicialmente as autoridades contabilizaram 15 feridos, mas, entretanto, a polícia militar do Rio de Janeiro corrigiu para onze o número de feridos.

Na rede social Twitter, a polícia militar informou que "conduziu à delegacia (esquadra) o motorista que atropelou, em princípio, 11 pessoas no calçadão de Copacabana" e que "os polícias estão a apoiar no socorro aos feridos", oito dos quais foram encaminhadas para o hospital. Uma das vítimas, um bebé de oito meses, acabou por morrer.

De acordo com a "Folha de S. Paulo", que cita o corpo de bombeiros de Copacabana, não há ainda informação sobre o estado de saúde das vítimas, entre as quais estão pelo menos quatro crianças.

Segundo o "Globo" e a "Folha de S. Paulo", o condutor que avançou sobre a multidão terá alegado ter sofrido um ataque epilético ao volante. Dentro do carro, tinha uma caixa para medicamentos para convulsões, confirmou a Polícia Militar.

Após o acidente, as pessoas que estavam na área tentaram agredi-lo, mas membros da polícia chegaram rápido ao local e levaram o condutor para uma esquadra.

O homem, António de Almeida Anaquim, de 41 anos, não ficou ferido e não aparentava embriaguez. Prestou depoimento às autoridades e foi levado para fazer exames no Instituto Médico Legal.

Testemunhas, citadas pela imprensa brasileira, relatam que o condutor do veículo perdeu o controlo do carro e subiu para a ciclovia, tendo parado só no areal.

Devido às altas temperaturas que se fazem sentir no Rio de Janeiro por estes dias, a praia de Copacabana estava cheia, mesmo sendo noite. O incidente ocorreu numa altura em que dezenas de pessoas circulavam no passeio.

Os momentos após o acidente foram captados e partilhados na Internet.