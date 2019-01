Condutora de olhos vendados a imitar filme da Netflix envolvida em aparatoso acidente

Hoje às 10:19 Facebook

A polícia do Estado norte-americano do Utah teve que prestar assistência a um incidente pouco comum. Uma rapariga com os olhos vendados colidiu com outra viatura. A jovem terá conduzido desta forma inspirada pelo filme "Bird Box", da Netflix.

Uma adolescente com um chapéu a tapar os olhos, alegadamente a participar no desafio "Bird Box", sofreu um acidente de viação. De acordo com informações avançadas pela BBC, a condutora, de 17 anos, uma passageira de 16 anos, e os ocupantes da outra viatura sofreram ferimentos ligeiros.

Em causa estará mais um caso a envolver o desafio que se tornou popular nas redes sociais devido ao filme da Netflix, protagonizado por Sandra Bullock.

"Este é o resultado previsível para quem faz o desafio "Bird Box". Isto aconteceu na segunda-feira, em consequência de a condutora ter conduzido com os olhos tapados", pode ler-se numa publicação da polícia de Layton no Twitter.

São várias as pessoas que têm partilhado as suas versões de "Bird Box" nas redes sociais. Mas, enquanto algumas resultam em momentos cómicos ou mesmo pequenas quedas e tropeções, outras vão mais longe e podem colocar em perigo outras pessoas.

Face à crescente adesão à moda social, na semana passada, a Netflix emitiu um alerta público, no sentido de tentar conter o desafio. "Não acredito que tenho de dizer isto mas, por favor, não se magoem com este desafio da Bird Box. Não sabemos como é que isto começou e estamos a gostar da resposta positiva, mas Boy e Girl (personagens do filme) só têm um desejo para 2019 e é que vocês não vão parar ao hospital por causa de memes", lê-se numa mensagem publicada na quarta-feira.