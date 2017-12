Violência ao terceiro dia de protestos no Irão

Ontem às 23:54 Facebook

Vídeos e imagens divulgados este sábado revelam que as manifestações dos últimos dias em várias cidades do Irão desencadearam vários atos de violência.

Teerão assistiu este sábado a uma vaga de manifestações espontâneas contra o fraco desempenho da economia iraniana, com estudantes universitários e outros a entoarem cânticos contra o governo.

Dois manifestantes terão sido mortos a tiro em Dorud, segundo vídeos divulgados nas redes sociais, noticia a BBC. Vídeos amadores mostram manifestantes a incendiar veículos da polícia e há relatos de ataques a edifícios do governo.

Os protestos seguiram-se a um comício de elementos conservadores, apoiantes da ala dura e do "status quo" clerical islâmico no país, e são os maiores na República Islâmica do Irão desde os que se seguiram às eleições presidenciais de 2009.

Os protestos começaram na quinta-feira em Mashhad, a segunda maior cidade iraniana e local sagrado para os peregrinos xiitas, e repetiram-se na sexta-feira. Milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades do Irão, ignorando os avisos do ministro iraniano do Interior para se evitarem "encontros ilegais".

Os manifestantes entoaram palavras de ordem como "O povo está a pedir, os clérigos agem como Deus" e "Não Gaza, Não Líbano, a minha vida pelo Irão" numa crítica à atenção dada pelos governantes a questões externas em detrimento dos problemas internos.