Congressista da Califórnia e mulher indiciados por desvio de dinheiro da campanha

Um congressista republicano da Califórnia e sua mulher foram indiciados na terça-feira por apropriação indevida de 216 mil euros em fundos angariados durante a campanha eleitoral, informaram as autoridades norte-americanas.

Duncan e Margaret Hunter são acusados de apropriação indevida de dinheiro durante sete anos, que serviu para pagar férias em família no Havai e na Itália, despesas de dentista, ingressos no teatro e muitas outras despesas não relacionadas com a campanha eleitoral.

O procurador público Adam Braverman informou em comunicado que Hunter, de 41 anos, e sua mulher, de 43, são acusados de "usar repetidamente fundos eleitorais como se fossem contas bancárias pessoais".

"Os representantes eleitos devem preservar zelosamente a confiança pública e não abusar de suas posições para ganho pessoal", acrescentou.